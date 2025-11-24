  1. استانها
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

چهره شاخص جبهه فرهنگی بسیج معرفی شد

بوشهر- در مراسمی با حضور مسئولان سپاه و مدیران فرهنگی و هنری استان بوشهر، «محمد اسفرم» به عنوان چهره شاخص جبهه فرهنگی بسیج در سال ۱۴۰۳ معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته مبارک بسیج، ویژه برنامه تجلیل از فعالان جبهه فرهنگی بسیج استان بوشهر در عرصه‌های مختلف با حضور مسئولان استانی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر و همچنین مدیران کل فرهنگی و هنری استان برگزار شد، محمد اسفرم به عنوان چهره شاخص جبهه فرهنگی بسیج در سال ۱۴۰۳ معرفی شد.

اسفرم اهل روستای کُلل از توابع شهرستان دشتی و همچنین از بسیجیان فعال مجتمع گاز پارس جنوبی است. محمد اسفرم در سال گذشته به عنوان کارگر نمونه بسیج کارگری کشور معرفی شده بود.

