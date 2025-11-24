پیکر مطهر شهید خوشنام در ندوشن میبد تشییع و تدفین شد

یزد- پیکر مطهر شهید ۲۸ ساله و گمنام دفاع مقدس بر روی دستان مردم ندوشن شهرستان میبد تشییع و به خاک سپرده شد.