۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱

پیکر مطهر شهید خوشنام در ندوشن میبد تشییع و تدفین شد

یزد- پیکر مطهر شهید ۲۸ ساله و گمنام دفاع مقدس بر روی دستان مردم ندوشن شهرستان میبد تشییع و به خاک سپرده شد.

