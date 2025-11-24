https://mehrnews.com/x39GQH ۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱ کد خبر 6667169 استانها یزد استانها یزد ۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱ پیکر مطهر شهید خوشنام در ندوشن میبد تشییع و تدفین شد یزد- پیکر مطهر شهید ۲۸ ساله و گمنام دفاع مقدس بر روی دستان مردم ندوشن شهرستان میبد تشییع و به خاک سپرده شد. کد خبر 6667169 کپی شد مطالب مرتبط مراسم تشییع پیکر مطهر «شهدای خوشنام» در یزد تشییع باشکوه پیکر ۵ شهید گمنام در یزد پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس مهمان مردم بهاباد شد آخرین بدرقه شهید خوشنام در آهنگرمحله؛ مردم در وداعی عاشقانه پیگیریهای چندساله مردم به نتیجه رسید؛ شهید گمنام در روستا آرام گرفت برچسبها مراسم تشییع شهید گمنام شهدای گمنام
