به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی گرزین، عصر دوشنبه در مراسم تشییع شهید خوش نام با بیان احساسات عمیق مردم آهنگرمحله، اظهار کرد: همه جوانان روستا همت و تلاش کردند تا این روستا صاحب یک شهید شود. این تلاش‌ها نزد خدا ثبت شده است.

وی ادامه داد: پس از چند سال پیگیری، بالاخره موافقت شد تا یک شهید برای همیشه مهمان این روستا شود و مشعل هدایت، نور و بصیرت در این محل روشن شود. این اتفاق بزرگ نتیجه همت مردم، خانواده‌های شهدا، ایثارگران، رزمندگان و جوانان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر جایگاه معنوی این رویداد در هویت فرهنگی روستا گفت: حضور این شهید گمنام در آهنگرمحله، نه‌تنها برکت معنوی به همراه دارد، بلکه زمینه‌ساز تقویت همبستگی، ایمان و روحیه جهادی در میان نسل جوان خواهد بود. این اتفاق بزرگ یادآور این حقیقت است که فرهنگ ایثار و شهادت همچنان زنده است و مردم این روستا نشان دادند که حرمت خون شهدا در دل آنان جایگاهی ویژه دارد.