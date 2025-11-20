پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس مهمان مردم بهاباد شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین باشکوه استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام صبح پنجشنبه با حضور گسترده مردم قدرشناس بهاباد، امام جمعه شهرستان، فرماندار و جمعی از مسئولان محلی در میدان غدیر برگزار شد.

در این مراسم با شکوه، شرکت کنندگان با سرودهای انقلابی، ذکر صلوات و قرائت ادعیه، بار دیگر با آرمان‌های جاودانه شهدای دفاع مقدس بیعت کردند و بر ادامه مسیر پرافتخار عزت و مقاومت تاکید کردند.

این شهید گرانقدر، شهید ۲۰ ساله و گمنام است که در عملیات تک دشمن در منطقه شرهانی در سال ۱۳۶۷ به درجه رفیع شهادت نائل آمده است. پس از برگزاری مراسم استقبال و ادای احترام، پیکر مطهر این شهید بزرگوار برای تدفین نهایی و آرامش ابدی، روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به روستای بنستان شهرستان بهاباد منتقل و در حضور دلدادگان اهلبیت (ع) و سیل عاشقان شهدا، در خاک میهن اسلامی آرام می‌گیرد.