لغو قرارداد نیروهای شهرداری ارتباطی با دستگاه قضائی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در پی انتشار برخی اخبار در فضای رسانه‌ای و مجازی مبنی بر دخالت این نهاد در لغو قرارداد تعدادی از نیروهای شهرداری کرمانشاه، بیانیه‌ای صادر کرد و تأکید داشت که این مطالب به‌طور کامل بی‌اساس و خلاف واقع بوده و هیچ‌گونه دخالت یا نقشی از سوی دادسرا در این موضوع وجود نداشته است.

در این بیانیه آمده است: نظر به انتشار برخی اخبار کذب و مغرضانه در خصوص نقش دادسرای عمومی و انقلاب استان در لغو قرارداد تعدادی از نیروهای شهرداری کرمانشاه، به اطلاع مردم شریف استان می‌رساند که این اخبار هیچ‌گونه صحتی نداشته و کاملاً به دور از واقعیت است و لغو قرارداد این نیروها از ناحیه دادسرا نبوده است.

دادسرای عمومی و انقلاب استان با اشاره به اینکه انتشار اطلاعات نادرست می‌تواند منجر به تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی در میان شهروندان شود، افزود: انتشار این‌گونه اطلاعات نادرست و غیرمعتبر که موجب بروز نگرانی در میان شهروندان محترم می‌گردد، به هیچ وجه قابل قبول نبوده و با توجه به دستور مقام قضائی، اقدامات قانونی لازم جهت شناسایی و تحت تعقیب قرار دادن فرد یا افراد منتشرکننده این اخبار کذب، در حال انجام است.

بیانیه دادسرا با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و اعتماد عمومی تصریح کرده است: دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه با قاطعیت کامل، هرگونه تلاش برای نشر اخبار نادرست و تخریب اعتماد عمومی را پیگیری و برخورد قانونی مقتضی را در این زمینه معمول خواهد داشت.

در بخش پایانی این بیانیه نیز از عموم مردم درخواست شده است که در مواجهه با اخبار منتشره در فضای عمومی و رسانه‌ای، صرفاً به منابع رسمی و معتبر مراجعه کنند و از بازنشر اخبار غیرموثق که می‌تواند موجب انحراف افکار عمومی و نگرانی شهروندان شود، خودداری کنند.

دادسرای کرمانشاه با این موضع‌گیری رسمی تلاش دارد ضمن روشنگری در برابر اخبار نادرست، مسیر اطلاع‌رسانی صحیح و مبتنی بر منابع معتبر را برای افکار عمومی یادآور شود.