۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲

هوای ۱۳ شهرستان خوزستان آلوده است

هوای ۱۳ شهرستان خوزستان آلوده است

اهواز - بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، میزان ذرات آلاینده در ۱۳ شهر خوزستان نشان‌دهنده وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق این گزارش، در ساعت هشت صبح امروز دوشنبه چهارم اسفند، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان، اهواز، خرمشهر، سوسنگرد، ماهشهر و هندیجان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار گرفت.

همچنین شهرهای کارون، شادگان، شوش، شوشتر، مسجدسلیمان، ملاثانی و هویزه در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده‌اند.

در همین رابطه اعلام شد: شاخص کیفیت هوا یا AQI به پنج دسته اصلی تقسیم می‌شود به‌گونه‌ای که از صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک قرار دارد.

مسئولان از شهروندان، به‌ویژه سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی خواستند: تا بهبود شرایط، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

کد خبر 6757245

