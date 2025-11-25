اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در خصوص پیشگیری از شیوع آنفلونزا

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با عنایت به صدور بیانیه رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص وضعیت جاری آنفلوانزا و افزایش موارد آنفلوانزا با سهم غالب ویروس A و زیرسویه H۳N۲ در کشور از شهروندان عزیز تقاضا می‌شود در صورت حضور در محیط‌های شلوغ و اماکن عمومی از ماسک استفاده نموده و مرتب دست‌های خود را با آب و صابون شسته یا با محلول‌های استاندارد ضد عفونی نمایند.

در صورت بروز علائم آنفلوانزا از قبیل تب، گلودرد، سرفه و… در دانش آموزان، اولیای عزیز ضمن هماهنگی لازم با مدرسه، از حضور دانش‌آموز در مدرسه ممانعت نمایند و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در مدارس نیز به صورت ویژه مد نظر قرار گیرد.

در ارتباط با کودکان، مادران باردار و بیماران پرخطر و سالمندان رعایت موازین بهداشتی الزامی می‌باشد.

همچنین در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به وجود واکسن آنفلوانزا در سطح واحدهای بهداشتی شهرستان‌های استان، گروه‌های جمعیتی در معرض خطر بویژه مادران باردار، بیماران خاص و صعب‌العلاج و پرخطر از قبیل بیماران دیابتی و فشار خون بالا و بیماران قلبی عروقی می‌توانند با مراجعه به واحد بهداشتی محل سکونت خود نسبت به تزریق رایگان واکسن آنفلوانزا اقدام نمایند.