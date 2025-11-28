داورنیا:گردشگری سلامت و راه اندازی شهرک فناوری سلامت، توسعه می یابد

بهزاد داورنیا، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما مدت‌ها بود که در پی ایجاد چنین فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی همچون نمایشگاه بین‌المللی اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ بودیم؛ هم در حوزه گردشگری سلامت و آب‌درمانی، و هم در زمینه ارائه خدمات تخصصی، وی‌آی‌پی و چکاپ‌های تشخیصی، در کنار بهره‌مندی از امکانات فرهنگی و گردشگری استان. پیشنهادهای مرتبط با این حوزه‌ها را آماده کرده و در اختیار مقامات سرمایه‌گذاری و اقتصادی استان گذاشته‌ایم.



وی افزود: همچنین از حمایت دستیار ویژه استاندار در این زمینه برخورداریم. امیدواریم در صورت تمایل سرمایه‌گذاران، بتوانیم وارد مذاکره شویم و طرح‌های خود را به‌طور رسمی ارائه کنیم. دانشگاه نیز با توجه به حضور شرکت‌ها و کارگاه‌های فعال در حوزه فناوری، می‌تواند در زمینه تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی، دارو و لوازم آرایشی-بهداشتی، همکاری مؤثری با صنعت داشته باشد. این واحدها پس از اخذ مجوزهای لازم، می‌توانند در قالب کارگاه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی فعالیت خود را آغاز کنند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: اخیراً تفاهمنامه‌ای با مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان منعقد کرده‌ایم که بر اساس آن، زمین و امکانات لازم برای ساخت و راه‌اندازی این کارگاه‌ها در اختیار دانشگاه قرار گرفته است. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، به عنوان یک دانشگاه نسل سوم و چهارم، همواره در تعامل با جامعه و اقتصاد بوده و بر کارآفرینی تمرکز دارد.



داورنیا ادامه داد: یکی دیگر از فعالیت‌های مهم ما، پذیرش بیماران از کشورهای همسایه از جمله جمهوری آذربایجان و عراق است که با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، برای توسعه گردشگری سلامت برنامه‌ریزی شده است.



وی علاوه بر این، پروژه‌های مختلفی در حوزه‌های خوابگاه‌های دانشجویی، امکانات پژوهشی، صنعت و همچنین پروژه‌های درمانی و بیمارستانی در دست اجرا داریم که جزئیات آن‌ها در پوسترهای ارائه‌شده قابل مشاهده است. در صورت تمایل سرمایه‌گذاران برای مشارکت در هر یک از این حوزه‌ها، آماده مذاکره و انعقاد قرارداد هستیم.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مورد پروژه بیمارستان هزار تختخوابی، این پروژه در حال حاضر تحت مدیریت قرارگاه خاتم‌الانبیاء است و اخیراً فعالیت‌های اجرایی آن آغاز شده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، مقرر شده است که فونداسیون این پروژه تا پایان سال جاری تکمیل شود. هفته آینده نیز جلسه‌ای با مسئولان قرارگاه برگزار خواهد شد تا در مورد منابع مالی مورد نیاز گفت‌وگو کنیم. در عین حال، اگر فعالیت قرارگاه در این پروژه با تأخیر مواجه شود، دانشگاه آماده است تا با جذب سرمایه‌گذاران دیگر، پیگیر تکمیل پروژه باشد.