مسابقات بین‌المللی تنیس پیشکسوتان در آمل آغاز شد

آمل -مسابقات بین‌المللی تنیس پیشکسوتان با عنوان «سینیور کاپ هراز» با حضور ۱۳۷ ورزشکار از بخش‌های آقایان و بانوان در آمل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بین‌المللی تنیس پیشکسوتان با عنوان سینیور کاپ هراز صبح سه شنبه با حضور ۱۳۷ ورزشکار از بخش‌های آقایان و بانوان، به میزبانی باشگاه تنیس راکت آمل آغاز شد و این رقابت‌ها تا روز ۷ آذرماه ادامه خواهد یافت.

مسابقات سینیور کاپ هراز، به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی در سطح بین‌المللی برای تنیس‌بازان پیشکسوت، در شهر آمل برگزار می‌شود.

مسابقات سینیور کاپ هراز در بخش‌های مختلف از جمله انفرادی و دونفره برای آقایان و بانوان برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان از کشورهای مختلف به رقابت می‌پردازند. هدف از برگزاری این رویداد، تقویت همبستگی بین‌المللی در میان ورزشکاران پیشکسوت و ارتقای سطح کیفی ورزش تنیس در استان مازندران است.

