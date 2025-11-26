  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۳

پیش دار: کتابخانه‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه نیستند

بندرعباس- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان گفت: با توجه به توسعه فناوری و تغییر الگوی استفاده جوانان از اطلاعات، کتابخانه‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه نیستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان پیش دار با اشاره به نقش محوری نهاد کتابخانه‌های عمومی در ترویج فرهنگ مطالعه اظهار کرد: در حوزه کتاب و کتابخوانی، سه رکن اصلی کتاب، کتابخانه و کتابدار تعیین‌کننده هستند. مأموریت ما ایجاد بستر مناسب برای مطالعه و پاسخ‌گویی به نیازهای نسل جدید است.

وی افزود: با توجه به توسعه فناوری و تغییر الگوی استفاده جوانان از اطلاعات، کتابخانه‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه نیستند. نگاه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به‌سمت ایجاد کتابخانه‌های مدرن و خدمات‌محور رفته و امیدواریم در پروژه‌های جدید استان، این تحول به‌طور کامل رخ دهد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان ابراز داشت: کتابخانه باید در کنار مدرسه و دانشگاه قرار گیرد تا زنجیره آموزش تکمیل شود. همکاری ما با آموزش و پرورش و حوزه فرهنگی بسیار گسترده است؛ مدارس برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، برگزاری جلسات آموزشی و حتی آماده‌سازی دانش‌آموزان برای کنکور مرتباً به کتابخانه‌ها مراجعه می‌کنند و این نشان‌دهنده نیاز واقعی مردم به چنین فضاهایی است.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت کتابخانه‌های عمومی استان با استانداردهای ملی فاصله دارد و امیدواریم با نگاه ویژه استاندار هرمزگان و توجه به حوزه فرهنگ و هنر، بتوانیم اقدامات اساسی برای توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای انجام دهیم.

