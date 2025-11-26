به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان پیش دار با اشاره به نقش محوری نهاد کتابخانههای عمومی در ترویج فرهنگ مطالعه اظهار کرد: در حوزه کتاب و کتابخوانی، سه رکن اصلی کتاب، کتابخانه و کتابدار تعیینکننده هستند. مأموریت ما ایجاد بستر مناسب برای مطالعه و پاسخگویی به نیازهای نسل جدید است.
وی افزود: با توجه به توسعه فناوری و تغییر الگوی استفاده جوانان از اطلاعات، کتابخانههای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه نیستند. نگاه نهاد کتابخانههای عمومی کشور بهسمت ایجاد کتابخانههای مدرن و خدماتمحور رفته و امیدواریم در پروژههای جدید استان، این تحول بهطور کامل رخ دهد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی هرمزگان ابراز داشت: کتابخانه باید در کنار مدرسه و دانشگاه قرار گیرد تا زنجیره آموزش تکمیل شود. همکاری ما با آموزش و پرورش و حوزه فرهنگی بسیار گسترده است؛ مدارس برای اجرای برنامههای فرهنگی، برگزاری جلسات آموزشی و حتی آمادهسازی دانشآموزان برای کنکور مرتباً به کتابخانهها مراجعه میکنند و این نشاندهنده نیاز واقعی مردم به چنین فضاهایی است.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت کتابخانههای عمومی استان با استانداردهای ملی فاصله دارد و امیدواریم با نگاه ویژه استاندار هرمزگان و توجه به حوزه فرهنگ و هنر، بتوانیم اقدامات اساسی برای توسعه زیرساختهای کتابخانهای انجام دهیم.
