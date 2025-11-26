برگزاری پیش نشست همایش کرامت و حقوق انسان در سیره امام رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین پیش نشست همایش کرامت و حقوق انسان در سیره سیاسی اجتماعی حضرت امام رضا (ع) با موضوع «ضرورت اخلاقی زیستن با تکیه بر تکامل نفس بر اساس آرای امام رضا (ع)» برگزار می‌شود.

در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدی منفرد، استاد حوزه و دانشگاه و دانشیار دانشگاه تهران، به ایراد سخن می‌پردازد. دبیری علمی برنامه را سرکار خانم پوررسول، دانش آموخته رشته فلسفه و کلام و دانش پژوه سطح چهار، بر عهده دارد.

این برنامه روز چهارشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ در تهران، خیابان وحدت اسلامی، کوچه پهلوان حسن، حوزه علمیه زهرای اطهر (س) برگزار می‌شود.

دسترسی مجازی برای علاقه‌مندان از طریق پیوند

http://skyroom.online/ch/almostafa2/pajoohesh1 فراهم است.