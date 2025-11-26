به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی از اقدامات جدید مجلس در خصوص رفع مشکلات زیست محیطی استان و توسعه شیلات خبر داد و گفت: یکی از دغدغه‌های مردم استان هرمزگان در سال‌های اخیر موضوع زیرساخت فاضلاب در بنادر ساحلی است که مشکلات زیست محیطی و بهداشتی زیادی برای مردم به همراه داشته است در همین راستا اقداماتی برای پیگیری و حل این معضل در حال انجام است و با تزریق اعتباراتی که برای این پروژه‌ها در نظر گرفته شده شاهد تحولات مثبت در این حوزه خواهیم بود.

وی افزود: در کنار این موضوع توجه ویژه‌ای به توسعه شیلات در استان داریم و استان هرمزگان از ظرفیت‌های زیادی در حوزه دریا برخوردار است که هم به صورت سنتی و هم صنعتی بسیاری از مردم استان از آن ارتزاق می‌کنند و یکی از اولویت‌های ما تسهیل در صدور مجوزهای صید است که از زمان‌های مختلف آغاز شده و در حال پیگیری است.

جراره اظهار کرد: موضوع صدور مجوزهای برای صیادی در دریای دور نیز در دستور کار قرار دارد تا بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های جهانی دریا برای مردم استان فراهم شود.

نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: هدف ما این است که همزمان با حل مشکلات زیست محیطی و زیرساختی، فرصت‌های جدیدی برای توسعه شیلات و بهبود وضعیت معیشتی مردم ایجاد کنیم که این تلاش‌ها برای تکمیل زیرساخت‌ها، ارتقا وضعیت معیشت صیادان و بهره‌برداری بیشتر از منابع دریایی استان در نظر گرفته شده است.



جراره در پایان تأکید کرد: تمامی این اقدامات در راستای خدمت به مردم و رفع دغدغه‌های آن‌ها انجام می‌شود و امیدواریم با همراهی صنایع و تخصیص اعتبار لازم در آینده نزدیک شاهد حل مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار در استان هرمزگان باشیم.