عدالت نژاد: هزار مدخل دانشنامه اصفهان برای پژوهشگران مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عدالت نژاد صبح چهارشنبه ر آئین رونمایی از دانشنامه اصفهان اظهار کرد: پس از تفاهمنامه با دانشنامه جهان اسلام، بنیاد معرفی بسیاری از منابع در اختیار ما قرار داد و بیش از صدها ساعت مطالعه و کتابخانه بنیاد برای همکاران تهرانی و اصفهانی قابل دسترسی شد.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۲۰۰۰ مدخل غیر مصوب تهیه شده است که برای رونمایی روز پنج آذر هزار مدخل مصوب انتخاب شد. عدالت نژاد تصریح کرد: مصوب شدن این مدخل‌ها بر اساس اولویت بندی و مشورت با محققان صورت گرفته است و دانشنامه اینترنتی با انعطاف پذیری بالا امکان اصلاح و افزودن مطالب جدید را دارد.

معاون علمی دانشنامه اصفهان توضیح داد: مدخل‌ها در سه دسته قرار دارند؛ مقالات آماده، مقالات در انتظار سفارش و مقالات در فرایند تألیف. هر مقاله پس از تکمیل، در صفحه مقالات قرار می‌گیرد و امکان درخواست سفارش مقاله برای محققان سراسر جهان فراهم شده است.

وی افزود: حدود ۹۰ درصد مقالات تولیدی و تألیف تیم دانشنامه است و بخش تأمینی شامل مقالات پیشین دانشنامه جهان اسلام و منابع معتبر دیگر است.

عدالت نژاد با اشاره به نمونه‌ای از مقاله چهارباغ عباسی گفت: این مقاله نزدیک به ۵۰۰ ساعت پژوهش و تحقیق منسجم داشته است و منابع آن به صورت متمرکز در انتهای مقاله درج شده است. عدالت نژاد خاطر نشان کرد: امکان بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای خواندن و خلاصه‌سازی مقالات فراهم شده است و حقوق معنوی مؤلفان و عکاسان کاملاً رعایت شده است.

وی درباره ساختار دانشنامه بیان کرد: مدخل‌ها در ۱۲ موضوع شامل مشاهیر علمی، ادبی و سیاسی، تاریخ و وقایع روزگار، آثار تاریخی و بناها، جغرافیای شهری، صنایع، عالمان و حکیمان و عارفان طبقه بندی شده‌اند و صفحات فارسی، عربی و انگلیسی دانشنامه با محتوای متناسب و منتخب منتشر شده است.

عدالت نژاد افزود: برخی مقالات صرفاً مصرف داخلی دارند و ترجمه نمی‌شوند، اما کتابخانه دیجیتال هر صفحه امکان دسترسی به منابع مرتبط را فراهم کرده است.

معاون علمی دانشنامه اصفهان با اشاره به اهمیت پژوهش‌های دانشنامه‌ای مدرن اظهار کرد: دانشنامه به معنای جدید آن تلاش می‌کند تاریخ اندیشه و اندیشه ورزی را با معیارهای دقیق علمی ارائه دهد تا محققان و پژوهشگران به مطالب دقیق و قابل تحقیق دسترسی داشته باشند. وی تأکید کرد: آداب نگارش و ارائه مقالات رعایت شده است و به افراد زنده یا القاب غیرضروری پرداخته نشده است.

عدالت نژاد تصریح کرد: دانشنامه همچنین با پوشش موضوعاتی از جمله دفاع مقدس، معرفی شهدا و سرداران رشید اصفهان، آثار تاریخی، بناها و مشاهیر، بستری کامل و تخصصی برای پژوهش فراهم کرده است.

وی در پایان اظهار کرد: با تلاش شبانه روزی تیم علمی در ۱۶ ماه گذشته، این مجموعه آماده شده است و نیازمند حمایت مالی و معنوی برای توسعه بیشتر و ارتقای دسترسی کاربران به مطالب علمی و تاریخی اصفهان است.