به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین انوری صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت پنجم آذر و هفته بسیج که با حضور اقشار مختلف بسیج، فرماندهان نظامی، مسئولان دستگاههای اجرایی، خانوادههای شهدا در حسینیه ثارالله یاسوج برگزار شد، اظهار کرد: بسیج شجره طیبهای است که به برکت اندیشه امام راحل شکل گرفت و امروز در تمامی بخشهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی نقشآفرینی میکند.
وی با بیان اینکه بسیج وابسته به هیچ جریان سیاسی نیست، افزود: هر جا نظام و مردم نیازمند کمک باشند، بسیج پیشقدم است و ثابت کرده که خدمترسانی بیمنت و روحیه جهادی اساس کار آن است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصار الحسین (ع) بویراحمد ساخت ۵۰ سرویس بهداشتی در مناطق محروم،، رنگآمیزی و زیباسازی ۱۲۰ مدرسه در طرح شهید رجایی، ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی به ۲۱۰۰ نفر، ارائه خدمات دامپزشکی به بیش از ۵۵ هزار دام، توزیع ۶۰۰ بسته معیشتی و ۳ هزار بسته حمایتی، کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، پرداخت ۹۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی، اجرای طرحهای انرژی خورشیدی با ۲۴ میلیارد تومان تسهیلات، اعزام ۱۹۸۰ دانشآموز در قالب راهیان پیشرفت، اعزام ۶۰۰ زائر به عتبات عالیات و تشکیل هستههای محلات اسلامی در ۱۰۸ نقطه را از جمله فعالیتهای بسیج در یک سال گذشته در این شهرستان برشمرد.
وی تقویت فرهنگ عمومی، آگاهسازی اجتماعی، پیشگیری از آسیبها و مشارکت در برنامههای امنیتی و مناسبتهای ملی و مذهبی را از دیگر برنامههای محوری بسیج دانست.
سرهنگ انوری از همکاری همه دستگاهها در اجرای برنامههای هفته بسیج تقدیر کرد و گفت: امیدواریم با توسل به شهدا و عنایات حضرت زهرا (س)، بتوانیم خدمترسانی بیشتری به مردم داشته باشیم.
نظر شما