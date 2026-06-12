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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

افتتاح «کافه روان» در سمنان؛ لزوم اختصاص فضای ثابت برای انجام مشاوره

افتتاح «کافه روان» در سمنان؛ لزوم اختصاص فضای ثابت برای انجام مشاوره

سمنان- فرماندار سمنان از افتتاح «کافه روان» در شهر سمنان خبر داد و گفت: اختصاص فضای ثابت برای فعالیت‌های روان‌شناسی و خانواده محور ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه جمعه در آیین افتتاح «کافه روان» کافه‌ای با منو روانشناسی و محوریت خانواده در سمنان، پرداختن به مباحث روانی و اجتماعی را نیاز روز جامعه خواند و افزود: در کنار مسائل مختلف از جمله معیشت باید فرصتی نیز برای سلامت روان داده شود.

وی ادامه داد: اهمیت به سلامت روان، رفع دغدغه و مسائل جوانان می طلبد تا با ایجاد فضای مناسب به امید آفرینی و نشاط اجتماعی توجه ویژه تری شود.

فرماندار سمنان خواستار فراهم شدن زمینه امید و انگیزه بین جوانان شد و ادامه داد: ایجاد فعالیت های روان شناسانه و مشاوره ای از جمله این راهکارها است.

صمیمیان با اشاره به اینکه افتتاح این کافه با محوریت خانواده همراه بود، تصریح کرد: حضور خانواده در کنار فرزندان نشانه اهمیت والدین در ارتقا سلامت روان و افزایش همدلی و گفتگو در جامعه است.

وی به لزوم اختصاص فضای ثابت به این منظور تاکید کرد و افزود: در یکی از بهترین کافه های شهر این فضا برای استمرار برنامه ها در اختیار خانواده ها قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6858153

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