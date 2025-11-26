  1. دين، حوزه، انديشه
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰

رونمایی از ۲ اثر در حوزه فلسفه

مراسم رونمایی از ۲ کتاب «سیر مطالعاتی دانش فلسفه اسلامی» و «اولویت‌های پژوهشی دانش فلسفه»، فردا پنجشنبه در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از دو اثر «سیر مطالعاتی دانش فلسفه اسلامی» و «اولویت‌های پژوهشی دانش فلسفه»، با ارائه و تبیین نویسندگان اثر حسام الدین شریفی و حسن عبدی برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام غلامرضا فیاضی؛ رئیس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی، حجت‌الاسلام فرهاد عباسی؛ معاون پژوهش حوزه‌های علمیه و جمعی از اساتید، فرهیختگان و اصحاب رسانه سخنرانی خواهند کرد.

این مراسم روز پنجشنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۴، ساعت ۹ به نشانی قم، خیابان ۱۹ دی، کوچه ۱۰، کوچه۲ پلاک ۵، سالن جلسات مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار خواهد شد.

