رونمایی از ۲ اثر در حوزه فلسفه

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از دو اثر «سیر مطالعاتی دانش فلسفه اسلامی» و «اولویت‌های پژوهشی دانش فلسفه»، با ارائه و تبیین نویسندگان اثر حسام الدین شریفی و حسن عبدی برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام غلامرضا فیاضی؛ رئیس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی، حجت‌الاسلام فرهاد عباسی؛ معاون پژوهش حوزه‌های علمیه و جمعی از اساتید، فرهیختگان و اصحاب رسانه سخنرانی خواهند کرد.

این مراسم روز پنجشنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۴، ساعت ۹ به نشانی قم، خیابان ۱۹ دی، کوچه ۱۰، کوچه۲ پلاک ۵، سالن جلسات مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار خواهد شد.