به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، سالن خانه کشتی «شهدای» شهر سریش‌آباد در شهرستان قروه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

در این مراسم، «سردار جمشید رضایی» فرمانده سپاه بیت المقدس استان، «فرزاد خاکی» مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، و سایر مسئولان محلی و ورزشی حضور داشتند.

آئین افتتاح این مکان ورزشی با استقبال گسترده‌ای از سوی ورزشکاران و علاقمندان به رشته کشتی همراه بود، در این مراسم همچنین جمعی از پیشکسوتان کشتی استان و شهرستان قروه، فرماندهان نظامی و انتظامی، و نمایندگان هیأت‌های ورزشی شهرستان و استان حضور داشتند.

سردار حمشید رضایی فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در سخنانی ضمن تاکید بر اهمیت ورزش به‌ویژه کشتی در تربیت جوانان، از افتتاح این سالن به‌عنوان یک گام مؤثر در توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در استان یاد کرد.

وی همچنین از فعالان عرصه ورزش و کشتی شهرستان قروه تجلیل کرد و به آنها به‌خاطر تلاش‌هایشان در ارتقا این رشته ورزشی تبریک گفت.

در حاشیه این مراسم، از «فرزاد خاکی» مدیرکل ورزش و جوانان کردستان و رؤسای هیأت کشتی استان و شهرستان قروه، همچنین از چند نفر از فعالان و قهرمانان کشتی این شهرستان تجلیل شد.

خانه کشتی «شهدای» با امکانات به‌روز و استاندارد، به‌عنوان یک مرکز مهم ورزشی برای کشتی‌گیران جوان و آینده‌دار در شهرستان قروه شناخته خواهد شد و گامی مؤثر در توسعه ورزش کشتی در استان کردستان خواهد بود.