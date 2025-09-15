سرقت ۲۰ میلیاردی ۲ سارق از ۲ منزل در اصفهان

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال وقوع ۲ فقره سرقت منزل درسطح شهر اصفهان، موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا کارآگاهان پلیس با بررسی دقیق این سرقت و انجام اقدامات تخصصی، ۲ متهم را شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر و در بازرسی از محل بخشی از اموال مسروقه به ارزش ۱۰ میلیارد ریال را کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به اینکه ارزش کل اموال به سرقت رفته توسط این سارقان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: سارقان در تحقیقات انجام شده به ۲ فقره سرقت اعتراف که برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.