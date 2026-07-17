استاندار هرمزگان با خانواده سه شهید حمله آمریکا در خمیر دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری، استاندار هرمزگان، به همراه رئیس کل دادگستری استان و فرماندار شهرستان خمیر با حضور در روستای نیمهکار، با خانوادههای معظم شهیدان محمد مؤیدی، مازیار چترزرین و محمد چترزرین دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار هرمزگان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، با خانوادههای این شهیدان ابراز همدردی کرد و بر ضرورت تکریم خانوادههای شهدا و پیگیری مسائل و مطالبات آنان تأکید داشت.
شهیدان محمد مؤیدی، مازیار چترزرین و محمد چترزرین در جریان حمله دشمن آمریکایی، هنگام عبور از پل محدوده روستای نیمهکار شهرستان خمیر، هدف حمله قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
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