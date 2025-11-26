  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

منابع آمریکایی: نشست میان ترامپ و بن سلمان به تنش کشیده شد

منابع رسانه ای به وقوع تنش در نشست میان ترامپ و بن سلمان در آمریکا اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، سایت آمریکایی آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که نشست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و محمد بن سلمان ولی عهد عربستان طی روزهای گذشته با تنش آشکاری همراه بود چرا که ترامپ بر کشاندن ریاض به سمت روند عادی سازی روابط اصرار داشت.

یک منبع دیگر نیز گفت که آثار این تنش در نشست دو طرف پشت درهای بسته کاملاً مشخص بود. در گزارش مذکور آمده است که کاخ سفید قبل از برگزاری نشست به بن سلمان ابلاغ کرده بود که ترامپ خواهان پیشبرد روند عادی سازی روابط با تل آویو است اما مذاکرات صورت گرفته به تنش کشیده شد.

بن سلمان در این نشست گفت که عربستان نمی‌تواند با توجه به دشمنی مردم این کشور با رژیم صهیونیستی بعد از جنگ غزه دست به چنین کاری بزند و افکار عمومی در عربستان آماده چنین کاری نیست. آثار نارضایتی نیز بر چهره ترامپ کاملاً مشهود بود. بن سلمان به صورت کلی مخالفت خود را با این روند اعلام نکرد و مسیر مذاکره در این خصوص را به آینده موکول کرد. وی گفت که شرط اصلی هر گونه اقدامی در این زمینه موافقت رژیم صهیونیستی با تشکیل کشور فلسطین است.

    • NP IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      2 1
      پاسخ
      بن سلمان درست گفته جامعه عربستان به هیچ وجه قبول نمی کنه حتی اگر بن سلمان هم بپذیره عواقب بعد رو کاملا می دونه که چه اتفاقاتی در افکار عمومی منطقه مسلمانان و مخصوصا در خود جامعه عربستان خواهد افتاد .
    • NP IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      20 1
      پاسخ
      بن سلمان کاملا می فهمه چه وضعیتی حتی در خود عربستان جامعه عربستان پیش خواهد آمد و به خاطر مردم غزه هیچ وقت اسرائیل رو نمی پذیره .

