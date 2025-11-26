به گزارش خبرنگار مهر، نقی شعبانیان امروز چهارشنبه در هفتمین همایش ملی جنگل ایران با اشاره به موضوع مدیریت پایدار جنگل‌ها، به چالش‌های پیش‌روی این عرصه پرداخت.

وی با هشدار نسبت به ادعاهای اوقافی درباره جنگل‌ها و منابع طبیعی، گفت: متأسفانه ادعای اوقافی جنگل‌ها و منابع طبیعی را شاهد هستیم، اما سازمان منابع طبیعی در همین شرایط، بسیاری از این ادعاها، از جمله ادعای مربوط به کوه دماوند را رد کرده است.

مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی کشور در ادامه با تقدیر از مشارکت و فداکاری جوامع محلی در حفاظت از جنگل‌ها، افزود: جوامع محلی خوبی داریم که جانشان را برای حفظ جنگل می‌دهند. در استان لرستان، شهید «عبداللهی» را داریم که سال گذشته در راه حفاظت از جنگل‌ها به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شعبانیان در بخش دیگری از سخنان خود به طرح یک میلیارد درخت اشاره کرد و آن را ظرفیتی مناسب برای احیای جنگل‌های کشور دانست.

وی با بیان اینکه نیاز کشور بسیار فراتر از این عدد است، تأکید کرد: نیاز ما خیلی بیشتر از یک میلیارد درخت است و طرح یک میلیارد، یک ظرفیت برای احیای جنگل‌ها محسوب می‌شود.