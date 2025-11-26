به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان با سازمان یونسکو ظهر چهارشنبه با حضور ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان، و حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، در استانداری برگزار شد.

در این نشست، شیوه‌های همکاری دستگاه‌های مختلف استان با یونسکو با هدف ارتقای شاخص‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان حاضر به بیان پروژه‌ها، دغدغه‌ها و نیازهای حوزه فرهنگی و اجتماعی استان پرداختند.

همچنین پیشنهادهایی در زمینه توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های میراث فرهنگی استان مطرح شد.

حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی مسئولان استان، شفاف‌سازی مسائل و طرح روشن چالش‌ها را اقدامی ارزشمند و مؤثر برای بهبود روند همکاری‌ها عنوان کرد.