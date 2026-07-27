کشف ۳ موتور لنج قاچاق ۶۵۰ میلیارد ریالی در بندرپل خمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی‌کیا، اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی بندرپل خمیر در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور خمیر به لارستان استان فارس به یک دستگاه کامیون کشنده تریلی مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن کامیون در بازرسی از آن سه دستگاه موتور لنج خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش موتور لنج‌های قاچاق کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۶۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.