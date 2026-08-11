به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاالله ایزدی، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهرکرد در نشست این کمیسیون با جمعی از مسئولان و فعالان حوزه ورزش همگانی، بر ضرورت توسعه زیرساختهای ورزشی و توجه به نیازهای ورزشکاران و شهروندان تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت ورزش همگانی در سلامت و نشاط جامعه اظهار کرد: ورزش یکی از مؤثرترین عوامل در ارتقای سلامت جسم و روح، ایجاد نشاط و پویایی ، تقویت همدلی و انسجام اجتماعی است. علاوه بر آن میتواند زمینه حضور اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر را با صفا و آرامش فراهم کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهرکرد افزود: ورزش همگانی زبان مشترک اقشار مختلف جامعه است و حضور شهروندان در فضاهای ورزشی و پارکها علاوه بر سلامت جسمی و روحی ، موجب افزایش ارتباطات اجتماعی و نشاط عمومی میشود.
ایزدی با بیان اینکه توجه به ورزش همگانی نوعی سرمایهگذاری برای سلامت شهروندان است، تصریح کرد: توسعه ورزش و فراهم کردن زمینه فعالیت بدنی شهروندان میتواند در پیشگیری از بیماریها و کاهش هزینههای درمانی جامعه نقش مؤثری داشته باشد.
وی با اشاره به مسئولیت مدیریت شهری در حوزه ورزش همگانی گفت: شهرداری باید در چارچوب وظایف و ظرفیتهای قانونی خود، برای توسعه فضاهای ورزشی و ایجاد زیرساختهای مناسب اقدام کند و این موضوع نیازمند برنامهریزی و نگاه هدفمند بامحوریت ورزش است.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهرکرد همچنین به دغدغههای مطرحشده درباره فضاهای ورزشی پارک ملت و پارک تهلیجان اشاره کرد و گفت: تغییرات ایجادشده در برخی فضاهای مورد استفاده ورزشکاران و ورزشهای صبحگاهی، دغدغههایی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است که باید با نگاه کارشناسی بررسی شود.
ایزدی ادامه داد: توسعه زمینهای ورزشی و ایجاد چمن مصنوعی اقدام مثبتی است، اما در کنار آن باید فضاهای مناسبی برای ورزشهای همگانی و فعالیتهای صبحگاهی نیز پیشبینی شود تا توسعه یک بخش، موجب محدود شدن فضای مورد استفاده سایر ورزشکاران نشود.
وی با تأکید بر ضرورت شنیدن دغدغههای جامعه ورزش خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نشست، ارائه گزارش عملکرد، شنیدن پیشنهادها و بررسی مشکلات فعالان ورزش همگانی است تا موضوعات مطرحشده در چارچوب وظایف مدیریت شهری، برای رفع و پیگیری در دستور کار قرار گیرد.
ایزدی همچنین بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیتهای موجود در حوزه ورزش تأکید کرد و گفت: حمایت از ورزش همگانی باید بهگونهای باشد که عموم شهروندان از امکانات ایجادشده بهرهمند شوند و منابع و زیرساختهای ورزشی با برنامهریزی مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهرکرد در پایان اظهار داشت: شورای اسلامی شهرکرد در کنار جامعه ورزش و ورزشکاران قرار دارد و تلاش میکند با همکاری مجموعه مدیریت شهری و سازمانهای مرتبط، زمینه توسعه فضاهای ورزشی، رفع دغدغههای ورزشکاران و تقویت ورزش همگانی در سطح شهر را بهتر از گذشته فراهم کند.
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