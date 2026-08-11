ربانیان: پیگیر تشکیل کارگروه تخصصی کودک و نوجوان در خراسان شمالی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم ربانیان پیش از ظهر سهشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر خراسان شمالی اظهار کرد: در حوزه فعالیتهای فرهنگی موازیکاری زیادی وجود دارد و برای ساماندهی امور کودکان و نوجوانان نیازمند هماهنگی و تقسیم کار میان دستگاههای متولی هستیم.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی افزود: پیگیر تشکیل کارگروه تخصصی کودک و نوجوان زیرمجموعه کارگروههای استانداری هستیم تا موضوعات مرتبط با این حوزه از مسیر مشخصی دنبال شود؛ برای مثال اگر قرار است بیمارستان مادر و کودک یا پارک کودک احداث شود، ملاحظات و نیازهای کودکان نیز در این کارگروه بررسی شود.
وی با اشاره به محدودیتهای بودجهای کانون گفت: در شرایط سخت بودجهای قرار داریم و حمایت خیران میتواند بخش مهمی از نیازهای کانون را تأمین کند.
ربانیان ادامه داد: به خیران کانونیار در حوزههای کتاب، آموزش و امور عمرانی نیاز داریم و اگر خیران از ظرفیتها و فعالیتهای کانون آگاهی بیشتری داشته باشند، میتوانند حمایت مؤثرتری از این مجموعه داشته باشند.
وی با بیان اینکه دستگاههای مختلف خود را متولی و متخصص حوزه کودک میدانند، تصریح کرد: باید مرجعیت فعالیتهای فرهنگی حوزه کودک و نوجوان به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازگردد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی گفت: کانون برند برگزاری جشنواره قصهگویی در استان است و ضرورت دارد اجرای برنامههای تخصصی این حوزه با محوریت کانون انجام شود تا از موازیکاری جلوگیری شود.
ربانیان با اشاره به کمبود مراکز کانون افزود: در برخی مناطق از جمله شهرک گلستان نیازمند ایجاد مرکز هستیم و در برخی شهرها نیز مراکز کانون هنوز بازگشایی نشدهاند؛ در این زمینه با محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی مواجه هستیم.
وی همچنین از هماهنگی با ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی خبر داد و گفت: مقرر شده بخش کودک جشنواره تئاتر استان در مهرماه به کانون پرورش فکری واگذار شود.
ربانیان با اشاره به برنامههای آموزشی جدید کانون اظهار کرد: دورههای آموزشی نوین از جمله هوش مصنوعی، رباتیک و نجوم در مراکز کانون در حال برگزاری است.
وی در پایان تأکید کرد: با حمایت رسانههای مطالبهگر میتوانیم برای کودکان و نوجوانان خراسان شمالی گامهای بزرگتری برداریم.
نظر شما