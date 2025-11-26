به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو، استاندار قم شامگاه چهارشنبه با حضور در پایگاههای بسیج شهید میثمی و حضرت زینب (س) در مسجد حضرت زینب (س) محله پردیسان، با جمعی از بسیجیان دیدار و از نزدیک در جریان برنامههای این پایگاهها قرار گرفت.
وی با گرامیداشت روز بسیج، مسجد را کانون اصلی تحرک اجتماعی و فرهنگی محلات دانست و گفت: مسائل هر منطقه زمانی بهدرستی شناسایی میشود که پایگاههای بسیج و هیئتامنای مساجد نقش محوری خود را در این زمینه ایفا کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده جوانان پردیسان تصریح کرد: احصای دقیق مشکلات جاری محله باید در دستور کار قرار گیرد تا در نشستهای تصمیمسازی استان بر اساس دادههای میدانی، برنامهریزی مؤثر انجام شود.
بهنامجو بیان کرد: اشتغال، یکی از نیازهای اولویتدار مردم است و پیگیری معرفیشدگان از سوی پایگاههای بسیج برای جذب در کارخانهها و واحدهای تولیدی، با اولویت ویژه دنبال خواهد شد.
استاندار قم بر اهمیت تقویت ارتباط جوانان با مسجد تأکید کرد و افزود: این پیوند میتواند بستری برای ارتقای انسجام اجتماعی و توسعه فعالیتهای فرهنگی باشد و نقش تربیتی مسجد را در جامعه تقویت کند.
وی گفت: یکی از وظایف مهم پایگاههای بسیج، ایجاد بستر مشارکت مردمی و جلب حضور فعال جوانان در برنامههای فرهنگی و اجتماعی است.
وی همچنین از آغاز طرح پایلوت مدیریت مصرف انرژی در قم خبر داد و بیان کرد: کاهش مصرف برق از طریق آموزشهای عمومی در مساجد و همراهی پایگاههای بسیج دنبال میشود تا از بروز قطعیهای احتمالی در تابستان برای خانوادهها و واحدهای صنعتی جلوگیری شود.
وی افزود: در راستای ترویج فرهنگ صرفهجویی، خانوادههایی که در کاهش مصرف الگوی موفقی ارائه دهند، ماهانه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
استاندار قم در ادامه ضمن قدردانی از فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و ورزشی پایگاههای بسیج منطقه پردیسان، بر حمایت استانداری از تجهیز و تقویت این مراکز تأکید کرد و گفت: آمادهایم در کنار مجموعههای مردمی برای گرهگشایی از مشکلات محلات نقش مؤثر ایفا کنیم.
