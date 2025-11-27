  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۶ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۶

نخستین هم اندیشی استادان علوم قرآن و حدیث

نخستین هم اندیشی استادان علوم قرآن و حدیث

نخستین هم اندیشی استادان علوم قرآن و حدیث در محورهایی چون آموزش، اشتغال، آینده پژوهشی و پژوهش برگزارمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزار «نخستین هم‌اندیشی ملی استادان علوم قرآن و حدیث» در چهار محور برگزار می‌کند.

محورها شامل آموزش (نوسازی متون درسی، شیوه‌های تدریس و نقد و بازنگری، چالش‌های آموزشی و پیوند آموزشی اساتید) پژوهش (روش‌های نو و مطالعات میان‌رشته‌ای، نقش هوش مصنوعی در پژوهش‌ها، پیوند پژوهشی اساتید، چالش‌های پژوهشی) آینده‌پژوهی (روش‌های استخراج الگوهای آینده‌نگر از قرآن و حدیث، جایگاه آینده‌پژوهی در سنت اسلامی، الهام بخشی از تجربه‌های موفق آینده‌پژوهی در علوم دیگر و پیوند علمی اساتید و نخبگان در موضوع آینده‌پژوهی) و اشتغال (آسیب‌شناسی فرآیند جذب هیئت علمی، چالش‌های اشتغال و پیوند شبکه‌ای اساتید)

این همایش روزهای ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه برگزار می‌شود و استادان ارجمند می‌توانند ایده‌های خود را در محورهای یاد شده، لغایت ۱ دی ماه، در قالب فایل Word، از طریق وبگاه انجمن https://isqs.ir یا صفحه رویداد، اسکن بارکد پوستر و کانال انجمن در پیام‌رسان ایتا ارeitaa.com/ISQS_FirstForum سال نمایند.

ایده‌های برگزیده ضمن انتشار در کتاب هم‌اندیشی ملی، مورد تقدیر قرار خواهند. گرفت.

کد خبر 6669762
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها