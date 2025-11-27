نخستین هم اندیشی استادان علوم قرآن و حدیث

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی برگزار «نخستین هم‌اندیشی ملی استادان علوم قرآن و حدیث» در چهار محور برگزار می‌کند.

محورها شامل آموزش (نوسازی متون درسی، شیوه‌های تدریس و نقد و بازنگری، چالش‌های آموزشی و پیوند آموزشی اساتید) پژوهش (روش‌های نو و مطالعات میان‌رشته‌ای، نقش هوش مصنوعی در پژوهش‌ها، پیوند پژوهشی اساتید، چالش‌های پژوهشی) آینده‌پژوهی (روش‌های استخراج الگوهای آینده‌نگر از قرآن و حدیث، جایگاه آینده‌پژوهی در سنت اسلامی، الهام بخشی از تجربه‌های موفق آینده‌پژوهی در علوم دیگر و پیوند علمی اساتید و نخبگان در موضوع آینده‌پژوهی) و اشتغال (آسیب‌شناسی فرآیند جذب هیئت علمی، چالش‌های اشتغال و پیوند شبکه‌ای اساتید)

این همایش روزهای ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه برگزار می‌شود و استادان ارجمند می‌توانند ایده‌های خود را در محورهای یاد شده، لغایت ۱ دی ماه، در قالب فایل Word، از طریق وبگاه انجمن https://isqs.ir یا صفحه رویداد، اسکن بارکد پوستر و کانال انجمن در پیام‌رسان ایتا ارeitaa.com/ISQS_FirstForum سال نمایند.

ایده‌های برگزیده ضمن انتشار در کتاب هم‌اندیشی ملی، مورد تقدیر قرار خواهند. گرفت.