تعطیلی چهارروزه اماکن ورزشی هرمزگان برای کنترل شیوع آنفلوآنزا

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان آمده است:

به اطلاع باشگاه‌ها و مجموعه‌های ورزشی استان هرمزگان رسیده است که طبق تصمیم مدیریت بحران استانداری، فعالیت تمامی اماکن ورزشی دولتی و خصوصی از تاریخ ۶ لغایت ۹ آذرماه متوقف می‌شود.

بر اساس این تصمیم، تمام فضاهای ورزشی سرپوشیده برای همه گروه‌های سنی تعطیل خواهند بود و در اماکن روباز نیز فعالیت‌های ورزشی مربوط به رده‌های سنی تا ۱۴ سال مجاز نیست.

این محدودیت شامل تمامی رشته‌های ورزشی در بخش دولتی و خصوصی است و برگزاری هرگونه تجمع، مسابقه و رقابت ورزشی طی این مدت ممنوع اعلام شده است.

مدیریت بحران استانداری هدف از این تعطیلی چهارروزه را کنترل شیوع ویروس آنفلوآنزا و پیشگیری از گسترش بیماری در سطح استان عنوان کرده است.

باشگاه‌ها و مربیان ورزشی موظف‌اند تا پایان زمان اعلام‌شده از هرگونه برگزاری تمرین، مسابقه یا تجمع خودداری کنند.