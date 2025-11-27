سفر اعضای کمیسیون انرژی مجلس به هرمزگان برای بانکرینگ ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی روند پیشرفت پروژههای حوزه سوخترسانی دریایی، با سفر به جزیره قشم از شرکت «بانکرینگ ستاره قشم» بازدید کردند.
این بازدید که با حضور احمد مرادی نماینده مجلس شورای اسلامی به همراه مالک شریعتی، روحالله متفکر آزاد و امید کریمیان، دیگر اعضای کمیسیون انرژی مجلس، انجام شد، هیأت بازدیدکننده ضمن حضور در محل اجرای طرحها، طی نشستی مشترک به بررسی آخرین وضعیت پروژههای شرکت بانکرینگ ستاره قشم پرداختند.
در این جلسه گزارشی از اقدامات انجامشده، میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها و چالشهای پیشِروی توسعه فعالیت بانکرینگ در منطقه ارائه شد و نمایندگان بر ضرورت حمایت از زیرساختهای راهبردی سوخترسانی در خلیج فارس تأکید کردند.
گفتنی است پروژه بانکرینگ قشم از طرحهای مهم و اثرگذار در توسعه صنعت انرژی و ارتقای جایگاه ایران در حوزه تأمین سوخت کشتیها در منطقه به شمار میرود.
