اقدام خصمانه جدید استرالیا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ وزارت امور خارجه استرالیا در اقدامی خصمانه و بر اساس ادعاهای بی‌پایه و اساس اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست موسوم به «حامی تروریسم دولتی» قرار داده است.

بر اساس این گزارش، «پنی وانگ» وزیر خارجه استرالیا مدعی شد که «پس از ارزیابی‌های اطلاعاتی مبنی بر اینکه سپاه پاسداران ایران حملاتی را علیه جامعه یهودیان در استرالیا سازمان داده است، این کشور سپاه پاسداران را به عنوان حامی تروریسم دولتی معرفی می‌کند».

دولت استرالیا پیش‌تر در شهریورماه سال جاری جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در دو حمله یهودستیزانه در شهرهای سیدنی و ملبورن متهم کرده و به سفیر ایران هفت روز مهلت داده بود تا خاک استرالیا را ترک کند.

پارلمان استرالیا نیز در اقدامی خصمانه حدود سه هفته پیش به دولت این کشور اجازه داده بود تا سپاه پاسداران ایران را به فهرست «حامیان تروریسم حکومتی» اضافه کند.

در واکنش به این اتهامات، مقام های جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ادعاهای مطرح‌شده را رد و تأکید کرده اند که «یهودستیزی در سیاست جمهوری اسلامی ایران هیچ جایگاهی ندارد.»