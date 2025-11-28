سرهنگ امینی: دانش آموزان بسیجی مظهر امید و پیشرفت کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی صبح جمعه در مراسم تجلیل از نخبگان علمی دانش آموزی سپاه ناحیه مرکزی شهرستان رشت در رصدخانه علمی کوشیار گیلانی با گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: دانش‌آموزان بسیجی آینده سازانی هستند که در مسیر پیشرفت و تعالی ایران اسلامی گام بر می‌دارند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت افزود: تلاش برای پیشرفت‌های علمی برای آینده ایران اسلامی قدرت آفرین است و دانش آموزان نخبه بسیجی با تلاش مجاهدانه با امیدآفرینی و رشد علمی، دنیا را با حقیقت وجودی فرزندان ایران اسلامی آشنا می‌کنند.

وی با قدردانی از درخشش مسرت بخش دانش آموزان و نخبگان علمی دانش آموزی سپاه ناحیه مرکزی شهرستان رشت گفت: بدون تردید نخبگان علمی و دانش آموزان نخبه بسیجی با دستاوردهایشان، قله‌های اقتدار و افتخار را برای ایران قوی ترسیم می‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت خطاب به دانش آموزان نخبه بسیجی گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند «شما مظهر امید» هستید و برای پیشرفت، اقتدار و استقلال علمی «ایران عزیز ما» از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنید.

سرهنگ امینی با بیان اینکه نخبگان علمی و دانش آموزان با اراده پولادین خود «ما می توانیم» را به مرحله عمل رسانیده و موجب یاس دشمن و امید در دل دوستان می‌شوند، افزود: دانش آموزان بسیجی نخبه با توانمندی‌های علمی و معرفتی و نگاه بلند خود می‌توانند به عنوان الگویی ارزشمند در مدارس، اراده و خواستن برای پیشرفت را در مسیر ساخت ایران قوی ترسیم کنند.

به گزارش مهر؛ در پایان مراسم از نخبگان علمی دانش آموزی سپاه ناحیه مرکزی شهرستان رشت که در المپیاد پایا و جشنواره خوارزمی رشته ریاضی و ادبیات حائز مدال طلا و رتبه دوم شدند، در مکان رصدخانه علمی کوشیار گیلانی تجلیل و تقدیر شد.