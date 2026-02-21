داورنیا: استقلال دانشکده علوم پزشکی خلخال جهشی در سلامت و علم است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد داورنیا بعدازظهر شنبه در آیین معارفه سرپرست جدید دانشکده علوم پزشکی خلخال، این مجموعه را تنها واحد مستقل استان اردبیل خواند که زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت فعالیت می‌کند و اظهار کرد: این استقلال ظرفیت مهمی است که می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جایگاه علمی و درمانی دانشکده در سطح کشور باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تلاش مضاعف برای بهبود شاخص‌های آموزشی و درمانی، خواستار تعامل و هم‌افزایی بیشتر در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی شد و افزود: نتایج این همکاری‌ها باید برای مردم منطقه ملموس و قابل لمس باشد.

حسین وطن‌دوست، فرماندار خلخال، بهره‌گیری از تجربیات مدیران پیشین را عامل مؤثری در پیشبرد اهداف حوزه سلامت دانست و گفت: عدالت در توزیع خدمات بهداشتی و درمانی میان مناطق شهری و روستایی باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مدنظر قرار گیرد.

وی تقویت زیرساخت‌های درمانی را در ارتقای سطح خدمات مؤثر خواند و خواستار توجه ویژه به نیازهای حوزه سلامت در این شهرستان شد.

امام جمعه خلخال نیز در این آیین به برخی کمبودهای موجود در دانشکده علوم پزشکی اشاره کرد و نبود سالن ورزشی برای کارکنان و کمبود خوابگاه دانشجویی را از جمله چالش‌های پیش‌رو عنوان کرد.