نتایج هفته ششم لیگ برتر بسکتبال بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون بسکتبال، از هفته ششم رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر بانوان، امروز (جمعه ۷ آذر) ۴ دیدار در تهران و مشهد برگزار شد.

در اولین دیدار این هفته از مسابقات که در سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار شد، تیم کاسپین در مصاف با استقلال متحمل دومین شکست خود شد. استقلال با عملکرد بازیکنانی مانند «چیا رائل ویتسیت» که بهترین بازیکن زمین بود، ۲ امتیاز کامل بازی را از آن خود کرد. او عملکرد ۱۳ امتیاز، ۷ ریباند، ۴ توپ ربایی، یک پاس گل و کارایی ۱۷ را داشت.

گروه بهمن که برای انجام دیدار این هفته خود به مشهد سفر داشت، موفق شد چهارمین شکست فصل را به میزبانش تحمیل کند و اینگونه بدون باخت بماند. مهلا عابدی از تیم گروه بهمن با ۲۸ امتیاز، ۲۴ ریباند، ۶ توپ ربایی، ۲ پاس گل و کارایی ۴۳ بهترین بازیکن زمین بود.

آکادمی بسکتبال سحر پنجمین برد خود را امروز مقابل گاز تهران به دست آورد و در صدر جدول رده بندی باقی ماند. این دیدار با ۵۱ اختلاف امتیاز به پایان رسید.

نگین رسولی‌پور با ۱۸ امتیاز، ۵ ریباند، ۴ پاس گل، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۲ بهترین بازیکن این دیدار و آکادمی سحر بود.

چهارمین و آخرین دیدار این هفته میان دو تیم فرآور سبز شریف و آکادمی نیکا برگزار شد که طی آن آکادمی بسکتبال نیکا صاحب برتری شد. فاطمه گلابگیر از این تیم با ۱۰ امتیاز، ۱۹ ریباند، ۳ پاس گل، ۳ توپ ربایی و کارایی ۲۰ بهترین بازیکن این دیدار بود.

نتایج دیدارهای هفته ششم لیگ برتر بسکتبال بانوان‌به این شرح است:

*کاسپین تهران ۵۷ - استقلال تهران ۷۸

*قهوه باتسام مشهد ۵۱ - گروه بهمن ۸۱

*آکادمی بسکتبال سحر ۸۳ - گاز تهران ۳۲

* فرآور سبز شریف ۴۰ - آکادمی نیکا ۷۸