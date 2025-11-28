  1. استانها
۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۶

پوررجب: حریق باغات چای در کومله پس از ۳ ساعت مهار شد

لنگرود- سرپرست بخشداری کومله از مهار کامل آتش‌سوزی در باغات چای مخروبه و محصور در اراضی مستثنیات به مساحت حدود ۱۱ هکتار پس از سه ساعت تلاش آتش نشانان، نیروهای امدادی و مردمی خبر داد.

جعفر پوررجب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی گسترده‌ای که ظهر امروز در باغات چای مخروبه و محصور در اراضی مستثنیات به مساحت حدود ۱۱ هکتار رخ داده بود، با تلاش حدود ۶۰ نفر از نیروهای امدادی و عملیاتی، حوالی ساعت ۱۶:۳۰ به طور کامل اطفا شد.

وی با اشاره به حضور و همکاری مؤثر نیروهای منابع طبیعی، هلال‌احمر، شهرداری‌های کومله، شلمان، اطاقور و لنگرود و همچنین مشارکت مردم منطقه افزود: با بسیج سریع نیروها و انجام عملیات هماهنگ، آتش در سریع‌ترین زمان ممکن مهار و از گسترش آن به سایر اراضی جلوگیری شد.

سرپرست بخشداری کومله تأکید کرد که عوامل حاضر در محل همچنان در حال پایش منطقه هستند تا از بروز مجدد آتش‌سوزی جلوگیری شود.

