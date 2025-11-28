به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه جمعه در اختتامیه رویداد مسئله‌محور «امروز زن» که در دانشگاه علوم پزشکی همدان و به همت معاونت خواهران بسیج دانشجویی همدان برگزار شد، با انتقاد از نگاه سنتی به زنان اظهار داشت: هزاران سال است که زنان را ناتوان نشان داده‌ایم، در حالی که این دیدگاه مورد تأیید اسلام نیست.

وی افزود: باید جامعه را به سمتی هدایت کنیم که هر فرد به اندازه توانایی‌های خود نقش‌آفرینی کند.

حاجی‌بابایی با اشاره به تجربه‌ای از مجلس دهم، خاطرنشان کرد: هنگامی که پیشنهاد اختصاص سهمیه به زنان در نمایندگی مجلس مطرح شد، با وجود حمایت شفاهی بسیاری از نمایندگان، تنها ۵۳ رأی موافق به دست آورد که این نشان‌دهنده غلبه نگاه مردسالارانه در عمل است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: توانمندی زنان باید به رسمیت شناخته شود. این امر با خواهش و تمنا محقق نمی‌شود، بلکه بانوان باید توانایی‌های علمی و مدیریتی خود را به منصه ظهور برسانند. وی تصریح کرد: جامعه ایران امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی، به سرعت در حال گذر از نگاه مردسالارانه و حرکت به سوی درک صحیح واقعیت‌های اجتماعی است.

حاجی‌بابایی همچنین به اتحاد ملی و حضور ۹۰ میلیون ایرانی در صحنه اشاره کرد و گفت: این انسجام، قدرت و پایداری نظام را به نمایش می‌گذارد و دشمنان نیز به خوبی از این توانایی ملت آگاهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت که هیچ موضوعی در کشور نباید محور بقای نظام تلقی شود. حاجی‌بابایی افزود: همه مسائل و مشکلات کشور قابل حل هستند، اما نباید با ایجاد استرس و القای اینکه نظام در خطر است، به حل آن‌ها پرداخت. به گفته او، نظام جمهوری اسلامی آن‌قدر عمیق و قدرتمند است که می‌توان با قلبی مطمئن و دلی آرام مشکلات را حل کرد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی، اظهار داشت: دنیای امروز نمی‌خواهد ما به قدرت برتر تبدیل شویم، اما ایران در حال تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های جهانی است. وی هشدار داد که در چنین شرایطی، باید مراقب باشیم دشمن با استفاده از مسائل فرعی، وحدت و قدرت ما را تضعیف نکند.

حاجی‌بابایی در پایان سخنان خود و خطاب به دانشجویان حاضر در رویداد، بر لزوم گفتگو و استدلال برای حل اختلاف‌ها تأکید کرد و گفت: همه مسائل مطرح‌شده در این رویداد قابل حل است و ما باید آن‌ها را حل کنیم. شما دانشجویان باید بدانید که امروز با گذشته تفاوت دارد و این جامعه به درکی رسیده است که اجازه نمی‌دهد هیچ‌کس به راحتی از ارزش‌ها و دستاوردهای نظام عبور کند.