سرهنگ شریفی: تردد در همه معابر پایتخت عادی و روان است

سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: امروز شنبه هشتم آذر ماه، پلیس با خودروهایی که نمره آخر پلاکشان فرد است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند.

سرهنگ شریفی در خصوص وضعیت ترافیک هشتمین روز آذرماه با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل افزود: مسیر غرب به شرق، بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، بار ترافیک عادی و روان را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه گفت: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدر از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، بار ترافیکی عادی و روان است.

وی افزود: مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد، خیابان کارگر از میدان قزوین تا میدان پاستور، بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید و بزرگراه بسیج بالاتر از سه راه افسریه تا قصر فیروزه همچنان بار ترافیک عادی و روان است.

شریفی اعلام کرد: تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، مواد غذایی و دارو در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

سرهنگ شریفی در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: از تردد در سطح شهر تهران با خودروهای تک سرنشین در صورت امکان خودداری کرده و تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده کنید.