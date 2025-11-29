پایداری جو و غبار صبحگاهی در خوزستان تا فردا پیش بینی می شود

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی، جو پایدار همچنان امروز و فردا بر خوزستان حاکم است و در این مدت غبار صبحگاهی و افزایش آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان پدیده غالب خواهد بود.
وی افزود: تا اواسط وقت فردا در سواحل و مناطق جنوبی استان وقوع مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی مورد انتظار است. از روز دوشنبه نیز یک سامانه بارشی نسبتاً ضعیف وارد استان میشود که موجب بارشهای پراکنده همراه با رعد و برق، وزش باد متوسط و تندباد لحظهای بهویژه در مناطق شمالی، شرقی و ارتفاعات خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره وضعیت دمایی استان طی شبانهروز گذشته گفت: در این مدت گتوند با ۲۸.۴ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۲.۶ درجه سردترین نقطه استان گزارش شدهاند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۲۶.۸ و کمینه ۱۰.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.
