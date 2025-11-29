اله یاری: ۷ پروژه عمرانی و ورزشی با ارزش ۱۴۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا اله‌یاری، در جمع خبرنگاران، با اشاره به افتتاح ۷ پروژه مهم عمرانی و ورزشی گفت: شهرداری رباط‌کریم با بهره‌برداری از گلخانه بزرگ شهرداری، مجموعه ورزشی روباز آبشناسان، استادیوم فوتبال آلارد، ۴۰ هزار متر مربع آسفالت معابر شهری، ۱۰ کیلومتر جدول‌گذاری، کفپوش معابر و دو زیرگذر ایستگاه راه‌آهن، گامی بلند در توسعه فضای شهری و ارتقای نشاط اجتماعی برداشت.

وی افزود: مجموعه ورزشی روباز آبشناسان با وسعت پنج هزار متر مربع و دارا بودن زمین‌های فوتبال، بسکتبال، تنیس و والیبال، مجهز به ۲۲۰۰ متر کف‌پوش پلی‌اورتان با خاصیت ضد رطوبت، ضد ساییدگی و ضد حرارت ساخته شد و چهار ماه پس از کلنگ‌زنی افتتاح شد. این مجموعه نقش مهمی در افزایش سلامت عمومی و تقویت روحیه مشارکت اجتماعی شهروندان خواهد داشت.

اله‌یاری درباره استادیوم فوتبال شهر نیز گفت: استادیوم آلارد با ظرفیت سه هزار نفر و ابعاد استاندارد برای میزبانی مسابقات فوتبال ملی، لیگ برتر و دسته یک کشور تکمیل شده است.

شهردار رباط‌کریم در خصوص بزرگترین گلخانه شهرداری بیان کرد: این گلخانه با تجهیز سالن‌ها، سیستم سرمایش و گرمایش، فن‌های سیکول و سیستم پت سلولزی، نیاز شهرداری به خرید سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان گل و گیاه را کاهش می‌دهد و به آموزش مدارس و توسعه فضای سبز شهر کمک می‌کند. هدف از راه‌اندازی این گلخانه، تولید بومی گل و گیاه، کاهش هزینه‌های خرید نشاء و ارتقای کیفیت پارک‌ها و معابر اصلی است.

اله‌یاری در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها با حضور معاون عمرانی استانداری تهران، نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس و جمعی از مسئولین محلی افتتاح شد.