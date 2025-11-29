به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، ظهر امروز شنبه پس از دیدار با عباس جبر المالکی، وزیر کشاورزی عراق توضیح داد: در این جلسه در راستای توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه کشاورزی، آمادگی کامل خود را اعلام کردیم تا با تمام ظرفیت، اقداماتی ارزشمند و مشترک که منافع متقابل دو کشور را تأمین کند، انجام شود.

وی افزود: در این دیدار ضمن معرفی قابلیت‌های کشاورزی استان خوزستان، مسائل زیست‌محیطی نیز مورد تأکید قرار گرفت.

استاندار خوزستان تأکید کرد: از وزیر کشاورزی عراق درخواست کردیم تا موارد مرتبط با چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از آتش‌سوزی در هورالعظیم در بخش عراقی و همچنین موضوع ریزگردها که بخشی از خاستگاه‌های آن در خاک عراق واقع است، را در هیئت دولت عراق مطرح کند.

موالی‌زاده بیان کرد: وی نیز قول مساعد داد این موضوعات که مشکلات متعددی برای مردم عزیز خوزستان ایجاد کرده است، در هیئت دولت عراق مورد بررسی قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: همچنین درخواست کردیم تا دوستان عراقی نسبت به خرید هواپیمای آب‌پاش اقدام کنند تا در صورت عدم کفایت آب ورودی از دجله به هورالعظیم، حداقل از این هواپیماها به طور مستمر برای کاهش مشکلات استفاده شود.

عباس جبر المالکی، وزیر کشاورزی عراق نیز در این دیدار اظهار کرد: امروز به استان خوزستان سفر کرده و در کنفرانسی در اتاق بازرگانی اهواز حضور یافتم که ان شاءالله این دیدار، تکمیل‌کننده بسیاری از روابط تجاری و اقتصادی برادرانه میان دو طرف است.

وی با اشاره به ضرورت استمرار این همکاری و دیدارها افزود: در سایه چالش‌های امنیت غذایی که امروزه جهان با آن روبرو است، قطعاً به این یکپارچگی اقتصادی نیاز داریم.

المالکی گفت: امروزه بسیاری از محصولات کشاورزی ما به دلیل خشکسالی و شرایط آب‌وهوایی، با کاهش بسیار شدید و قابل توجهی در سطح زیر کشت مواجه شده‌اند که بر تأمین امنیت غذایی تأثیر گذاشته است.

وزیر کشاورزی عراق بیان کرد: به همین دلیل باید با برادران در جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها جهت تأمین نیازها، همکاری و یکپارچگی داشته باشیم.

گفتنی است شهلا عموری، مشاور استاندار خوزستان در امور بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی اهواز نیز در این دیدار حضور داشت.