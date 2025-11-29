تأکید امام جمعه کرمانشاه بر توسعه و صادرات آبزیان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه بعد از ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان شیلات استان کرمانشاه، ترغیب مردم به استفاده بیشتر از آبزیان را اقدامی مهم در راستای امنیت و سلامت غذایی دانست و بر ضرورت توسعه و صادرات محصولات آبزی در کرمانشاه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه محصولات آبزی باید جایگاه ویژه‌ای در سفره خانوارهای ایرانی داشته باشد، افزود: فرهنگ‌سازی صحیح در مصرف آبزیان، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای سلامت جامعه دارد و باید در این حوزه تلاش بیشتری صورت گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به مرز مشترک کرمانشاه با کشور عراق، این موضوع را فرصتی ارزشمند برای توسعه اشتغال و افزایش صادرات آبزیان عنوان کرد و گفت: استان از مواهب شیلاتی قابل‌توجهی برخوردار است و باید با بهره‌گیری درست از این ظرفیت‌ها، زمینه ورود جوانان به عرصه تولید فراهم شود.

حجت الاسلام غفوری توسعه و صادرات میگوی آب شیرین و دیگر محصولات شیلاتی را اقدامی تحول‌آفرین برای استان دانست و افزود: تمامی مدیران باید برای تقویت و گسترش ظرفیت‌های شیلاتی استان پای کار باشند و هیچ‌گونه کوتاهی در این بخش قابل توجیه نیست.