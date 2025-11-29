به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه پویش یلدای مهربانی راه اندازی شده است، ابراز داشت: در آستانه یلدا می‌کوشیم تا خانواده‌های تحت پوشش نیز با همراهی خیران از مساعدت لازم بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه نیکوکاران استان سمنان همواره یاریگر محرومان و نیازمندان در تمامی مناسبت‌ها بودند، افزود: با مشارکت خیران اقلام مورد نیاز تهیه و در اختیار خانواده‌ها قرار خواهد گرفت.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه تأمین اقلام یلدایی ۱۵ هزار خانواده تحت پوشش در دستور کار است، ابراز داشت: اقدامات لازم برای تسهیل جمع‌آوری کمک‌ها و توزیع آنها انجام برنامه‌ریزی شده است.

ذوالفقاری با بیان اینکه ۱۶۰ مرکز نیکوکاری در استان فعال است، تصریح کرد: شهروندان می‌توانند کمک‌های خود را به این دفاتر یازده گانه کمیته امداد با مراکز نیکوکاری مستقر در محلات و مساجد اهدا کنند.

وی افزود: شهروندان برای تهیه یلدای نیازمندان از طریق شماره کارت: ۰۴۳۸-۵۰۰۳-۹۹۷۹-۶۰۳۷، کد دستوری: #۰۲۳*۸۸۷۷ و مراجعه به سایت https://sama.emdad.ir/Sama/Puyesh/80/21000 اقدام کنند.