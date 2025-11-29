ضیایی: تامین سیستم های سرمایشی مدارس اولویت حیاتی هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان، با تأکید بر شرایط خاص اقلیمی هرمزگان تأمین سیستمهای سرمایشی مناسب و استاندارد برای کلاسهای درس را یک «اولویت حیاتی» و فوری دانست.
وی ضمن تشریح دقیق وضعیت موجود و نیازهای مناطق مختلف استان، خواستار ارائه راهکارهای عملیاتی و تخصیص بودجه ویژه، طرح جامع تأمین، بهسازی و نگهداری تجهیزات سرمایشی مدارس استان شد.
ضیایی تصریح کرد: سلامت و آسایش دانشآموزان در کلاس درس، شرط اصلی کیفیتبخشی به فرایند آموزش است و نباید اجازه دهیم گرمای طاقتفرسا، تمرکز و انگیزه تحصیل را تحت تأثیر قرار دهد؛ باید با همکاری مشترک در سطح ملی، این دغدغه را به یک زیرساخت پایدار تبدیل کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان، تجهیز کارگاهها و آزمایشگاههای هنرستانها را به عنوان یکی از «شاخصهای کلیدی و مهم برنامه هفتم توسعه» برشمرد و تأکید کرد: توسعه متوازن و افزایش سهم دانشآموزان در رشتههای مهارتی، نیازمند تأمین تجهیزات بهروز و متناسب با نیازهای بازار کار منطقه است.
