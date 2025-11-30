یک شیشه شربت سرفه ۳۹ هزار تومان!

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها که شاهد شیوع بیماریهای ویروسی در کشور هستیم، بیشتر به داروخانهها سر می زنیم تا شاید یک ورق قرص سرماخوردگی یا شربت سرفه تهیه کنیم.
نکته قابل توجه در تهیه دارو، قیمت آنها بدون نسخه و با نسخه پزشک است. زیرا، برای تهیه یک شیشه شربت دیفن هیدرامین که اصولاً برای سرفه استفاده میشود؛ قیمت بدون نسخه آن ۳۹ هزار تومان است. اما همین دارو را اگر پزشک بخواهد نسخه کند و تهیه کنیم، قیمت آن با توجه به تعرفه دارویی، به حدود ۵۰ هزار تومان میرسد.
حق تعرفه دارویی، ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان است و هزینه شربت دیفن با بیمه ۳۰ درصد قیمت آن است. بنابراین، قیمت تمام شده یک شیشه شربت دیفن هیدرامین به حدود ۵۰ هزار تومان میرسد.
به نظر میرسد، تهیه داروهای بدون نسخه (OTC) ارزانتر تمام میشود اگر نخواهیم پزشک برای ما تجویز کند.
