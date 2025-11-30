شهرام رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آتشزدن برگهای درختان گردو اظهار کرد: ذهنیتی قدیمی میان برخی باغداران وجود دارد که پس از برداشت گردو باید برگها و بقایای درخت را سوزاند، اما این کار هیچ مبنای علمی برای مبارزه با آفات ندارد.
وی افزود: تنها در موارد خاص و در صورت وجود بیماری یا آفت مشخص، با تشخیص و توصیه فنی کارشناسان ممکن است نیاز به سوزاندن باشد.
وی با اشاره به پیامدهای این اقدام تصریح کرد: آتشزدن برگها موجب آلودگی محیطزیست، از بین رفتن میکروارگانیسمهای خاک و بروز بیماریهای تنفسی میشود. به همین منظور هرسال در فصل پاییز جلساتی با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی و محیطزیست برگزار و اطلاعرسانی لازم به باغداران انجام میشود، اما با این حال همچنان شاهد برگسوزانی در برخی باغها هستیم.
مدیر جهاد کشاورزی پاوه تأکید کرد: توصیه اصلی این است که باغداران برگهای پس از برداشت را در گودالی مناسب جمعآوری کنند تا بهصورت کود برگی حاوی مواد آلی و مغذی برای سال آینده قابل استفاده باشد. وی یادآور شد فرهنگسازی برای جلوگیری از سوزاندن برگها ضروری است تا از آسیب به محیطزیست و سلامت شهروندان جلوگیری شود.
نظر شما