۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

دستگیری ۲۰۵ نفر در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی گچساران

دوگنبدان-فرمانده انتظامی گچساران از دستگیری ۲۰۵ نفر در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ ارسلان خادمیان افزود: با مشارکت یگان‌های انتظامی کهگیلویه طرح ارتقا امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در سطح روستاها و شهر با هماهنگی مرجع قضائی به مرحله اجرا در آمد.

وی اظهار کرد: در این طرح ۴۹ نفر به جرم سرقت و ۱۲۸ نفر به دلیل ارتکاب به جرایم مختلف دستگیر و ۲۴۱ مورد حکم جلب اجرا گردید.

فرمانده انتظامی گچساران تصریح کرد: مأمورین در ادامه این طرح تعداد ۹ نفر قاچاقچی ،۱۴ نفر معتاد ،۵ نفر از اراذل و اوباش را دستگیر و تعداد ۴۲۵ دستگاه خودرو و ۳۶ دستگاه موتورسیکلت که برای مردم ایجاد مزاحمت می‌نمودند توقیف نمودند.

وی اضافه کرد: طرح‌های ارتقا امنیت اجتماعی برابر قانون برای افزایش سطح امنیت و آرامش مردم شریف شهرستان گچساران در سال ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد و با مخلان نظم و آرامش مردم برخورد جدی صورت می‌گیرد.

کد خبر 6672686

    • شهروند IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      درود وخدا قوت بر دلاورمردان نیروی انتظامی و در راس آن سرهنگ دوست داشتنی ومردم دار خادمی ...حفظم الله

