  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

دستگیری ۳۳۰ نفر در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی گچساران

دوگنبدان-فرمانده انتظامی گچساران از دستگیری ۳۳۰ نفر در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتناعی در گچساران خبر داد و اظهار کرد: با مشارکت یگان‌های انتظامی شهرستان، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی وپاکسازی نقاط آلوده وجرم خیز درسطح روستاها وشهر با هماهنگی مرجع قضایی به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: دراین طرح ۳۱ نفربه جرم سرقت و ۶۵ نفربدلیل ارتکاب به جرایم مختلف دستگیر و ۲۰۵ مورد حکم جلب اجرا گردید.

فرمانده انتظامی گچساران تصریح کرد: مامورین در ادامه این طرح تعداد ۸ نفر قاچاقچی ،۱۵ نفرمعتاد ،۶ نفراز اراذل واوباش را دستگیر و تعداد ۳۱۴ دستگاه خودرو و ۳۷ دستگاه موتورسیکلت که برای مردم ایجاد مزاحمت می‌نمودند توقیف نمودند.

وی اظهار کرد: طرح‌های ارتقا امنیت اجتماعی برابر قانون برای افزایش سطح امنیت و آرامش مردم شریف شهرستان گچساران درسال ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد وتاکنون موفقیت‌های خوبی دراین راستا داشته ایم وبا مخلان نظم وآرامش مردم برخوردجدی صورت می‌گیرد.

