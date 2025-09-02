دستگیری ۳۳۰ نفر در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتناعی در گچساران خبر داد و اظهار کرد: با مشارکت یگان‌های انتظامی شهرستان، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی وپاکسازی نقاط آلوده وجرم خیز درسطح روستاها وشهر با هماهنگی مرجع قضایی به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: دراین طرح ۳۱ نفربه جرم سرقت و ۶۵ نفربدلیل ارتکاب به جرایم مختلف دستگیر و ۲۰۵ مورد حکم جلب اجرا گردید.

فرمانده انتظامی گچساران تصریح کرد: مامورین در ادامه این طرح تعداد ۸ نفر قاچاقچی ،۱۵ نفرمعتاد ،۶ نفراز اراذل واوباش را دستگیر و تعداد ۳۱۴ دستگاه خودرو و ۳۷ دستگاه موتورسیکلت که برای مردم ایجاد مزاحمت می‌نمودند توقیف نمودند.

وی اظهار کرد: طرح‌های ارتقا امنیت اجتماعی برابر قانون برای افزایش سطح امنیت و آرامش مردم شریف شهرستان گچساران درسال ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد وتاکنون موفقیت‌های خوبی دراین راستا داشته ایم وبا مخلان نظم وآرامش مردم برخوردجدی صورت می‌گیرد.