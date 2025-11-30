هزینه سرماخوردگی با بیمه ۱ میلیون تومان+سند

  1. سلامت
این روزها اگر به خاطر شیوع بیماری‌های ویروسی، گذرتان به مطب بیافتد؛ چنانچه بیمه داشته باشید، باید حداقل یک میلیون تومان ناقابل هزینه کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که شیوع بیماری‌های ویروسی همچون سرماخوردگی، آنفلوانزا و کرونا، حسابی سر و صدا به پا کرده و خیلی‌ها مجبورند برای درمان نزد پزشک بروند، بد نیست نگاهی به هزینه ساده‌ترین بیماری فصل پاییز و زمستان داشته باشیم.

ویزیت پزشک با بیمه تأمین اجتماعی، ۲۴۰ هزار تومان

هزینه نسخه دارویی، ۶۳۴ هزار تومان

هزینه تزریقات، ۱۸۵ هزار تومان

جمع یک ویزیت و دارو برای یک نوبت، بیش از یک میلیون تومان آب می‌خورد که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و مشکلات معیشتی مردم به ویژه اقشار محروم و کم درآمد، پرداخت چنین هزینه‌ای برای یک بیماری ساده و معمولی، خیلی سنگین است.

ناگفته نماند که هزینه دارو و تزریقات، می‌تواند متغیر باشد و چه بسا، کمتر یا بیشتر شود. اما، پرداختی از جیب بیمار، هر روز در حال افزایش است.

    • موسی IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      ماچهارنفرتویک خانواده سرماخورده هستیم اینقدهزینه گران شده نمی‌تونیم بریم الان پونزده روزه درگیریم خیلی شدید، حتی میری میگن دارو نیست پنسیلین نمیدن خیلی ازدارو هامیگن نیست مخصوصا خراسان شمالی

