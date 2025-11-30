هزینه سرماخوردگی با بیمه ۱ میلیون تومان+سند

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که شیوع بیماری‌های ویروسی همچون سرماخوردگی، آنفلوانزا و کرونا، حسابی سر و صدا به پا کرده و خیلی‌ها مجبورند برای درمان نزد پزشک بروند، بد نیست نگاهی به هزینه ساده‌ترین بیماری فصل پاییز و زمستان داشته باشیم.

ویزیت پزشک با بیمه تأمین اجتماعی، ۲۴۰ هزار تومان

هزینه نسخه دارویی، ۶۳۴ هزار تومان

هزینه تزریقات، ۱۸۵ هزار تومان

جمع یک ویزیت و دارو برای یک نوبت، بیش از یک میلیون تومان آب می‌خورد که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و مشکلات معیشتی مردم به ویژه اقشار محروم و کم درآمد، پرداخت چنین هزینه‌ای برای یک بیماری ساده و معمولی، خیلی سنگین است.

ناگفته نماند که هزینه دارو و تزریقات، می‌تواند متغیر باشد و چه بسا، کمتر یا بیشتر شود. اما، پرداختی از جیب بیمار، هر روز در حال افزایش است.