۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

آیت‌الله فاضل لنکرانی: پویایی حوزه‌های علمیه یک حقیقت است

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت: برخلاف تبلیغات منفی دشمنان، پویایی و فعال بودن حوزه‌های علمیه یک حقیقت است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی امروز در افتتاحیه چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب فقه و کلام معاصر که در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، چشم‌انداز حوزه‌های علمیه را بسیار روشن دانست و اظهار کرد: دشمنان علیه مراکز علمی و حوزوی ما تبلیغات منفی وسیعی را به راه انداخته‌اند و ادعا می‌کنند که حوزه علمیه به اغما رفته و در آن خبری نیست. در حالی که برخلاف تبلیغات دشمنان، پویایی و نشاط علمی در حوزه‌های علمیه یک حقیقت است.

وی افزود: حوزه‌های علمیه در طول تاریخ مهد تحقیق و پژوهش بوده‌اند و امروز به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و مجاهدت‌های امام راحل، درهایی از علوم گشوده شده است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در عین حال با تأکید بر لزوم تولید فکر جدید و پرداختن به مسائل مغفول مانده، تصریح کرد: برخی مسائل مهم مثل حجاب مغفول مانده و باید کارهای جدی پژوهشی در این مسائل انجام شود.

لازم به ذکر است که چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب فقه و کلام معاصر با تاکید بر «نقش کلیدی تعاملات علمی در شکل دهی به تمدن آینده» با مشارکت ۲۸ مرکز و مؤسسه علمی و پژوهشی در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گشایش یافت. این نمایشگاه تا روز پنجشنبه ۱۳ آذرماه، هر روز تا ۱۲ آذر از ساعت ۱۵ تا ۲۰ ویژه برادران و روز پنجشنبه ۱۳ آذر از ساعت ۱۵ تا ۲۰ ویژه خواهران میزبان علاقه مندان است.

