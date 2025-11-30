به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام خانعلی ابراهیمی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده‌ای که انقلاب اسلامی پیش‌روی حوزه‌های علمیه قرار داده است، «مدارس امین» را یکی از بزرگ‌ترین این ظرفیت‌ها توصیف کرد و گفت: امروز بیش از دو هزار و ۳۰۰ مربی امین در مدارس استان خراسان فعالیت می‌کنند و منشأ خدمات برجسته تربیتی و اجتماعی هستند.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد هم‌افزایی مؤثر میان حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش، افزود: بستر اصلی فعالیت مربیان امین در آموزش‌وپرورش شکل گرفته و هماهنگی این دو نهاد باید تقویت شود.

حجت‌الاسلام ابراهیمی اعلام کرد: برای تحقق این هدف، اجلاسیه‌ای با حضور مدیر حوزه علمیه خراسان و وزیر آموزش‌وپرورش در روز ۱۳ آذر تدارک دیده شده است؛ اجلاسیه‌ای که با هدف ارتقای همدلی، ایجاد امید بیشتر در میان مربیان امین و بررسی راهکارهای موفقیت‌آمیز در حوزه تعلیم و تربیت برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در کنار این اجلاسیه، جلسه ستاد همکاری‌های حوزه علمیه خراسان و آموزش‌وپرورش نیز برگزار خواهد شد تا تفاهم‌های جدیدی درباره مدارس امین، به‌ویژه «مدارس امین نوع یک»، نهایی شود.

مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان، مهم‌ترین هدف این تفاهم‌ها را حرکت به‌سوی الگویی دانست که در آن مدارس امین به‌طور کامل در اختیار حوزه علمیه قرار گیرد و حوزه بتواند به‌صورت مستقیم نسل تراز تمدن اسلامی را تربیت کند.

به گفته وی، تحقق این هدف می‌تواند نقطه عطف مهمی در نظام تربیتی آموزش‌وپرورش باشد و زمینه شکل‌گیری اتفاق‌های نو و اثرگذار را در عرصه تعلیم و تربیت رقم بزند.

مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه ارتباط بسیار مناسبی میان حوزه و آموزش‌وپرورش برقرار است، اظهار کرد: وزیر آموزش‌وپرورش نگاه ویژه‌ای به حوزه علمیه خراسان دارد و مدیر حوزه نیز با دغدغه‌مندی و رویکرد مسئولانه، پیگیری‌های مستمری را برای ارتقای تراز علمی و مهارتی مربیان امین دنبال می‌کند تا این مجموعه به سطح مطلوب دست یابد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مشترک حوزه و آموزش‌وپرورش، اجلاسیه پیشِ‌رو به شکل مطلوب برگزار شود و مسیر تحقق اهداف متعالی مدارس امین و ایجاد تحولات مؤثر در آینده نظام تربیتی کشور هموار شود.