سردار کرمی: وحدت شیعه و سنی سرمایه راهبردی ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه فرمانده قرارگاه مدینه منوّره نیروی زمینی سپاه با حضور سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه برگزار شد.
وی در این مراسم با تحلیل شرایط حساس منطقه و تحولات اخیر، وحدت و یکپارچگی مردم را مهمترین سرمایه امنیت ملی کشور دانست.
سردار محمد کرمی با بیان اینکه امروز جبهه باطل با همه توان در برابر جبهه حق صفآرایی کرده است اظهار کرد: در چنین شرایطی ضرورت دارد شیعه و سنی در کنار هم و متحد وارد میدان شوند انسجام امت اسلامی همان چیزی است که دشمنان ایران و اسلام از آن در هراساند.
وی با اشاره به حوادث اخیر و آنچه از آن بهعنوان جنگ دوازدهروزه یاد کرد، افزود: دشمن با همه تجهیزات و توان وارد میدان شد؛ اما لطف الهی، وحدت مردم و تصمیم قاطع فرماندهی کل قوا موجب شد این تهدید با سربلندی پشت سر گذاشته شود این تصمیم جز اتکا به خداوند تبارک وت عالی معنا و تفسیر دیگری ندارد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه، وحدت را پایه نزول برکت الهی دانست و تصریح کرد: خداوند در جایی که همدلی و اتحاد وجود داشته باشد، رحمت و نصرت خود را جاری میکند باید قدر این انسجام کمنظیر در کشور را بدانیم.
سردار کرمی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از خدمات سردار محمد مارانی فرمانده پیشین قرارگاه مدینه منوّره گفت: سردار مارانی از دوران دفاع مقدس تاکنون در مسئولیتهای مختلف همراه مردم بوده است سپاه از مردم است و برای مردم خدمت میکند و سردار مارانی نمونهای برجسته از این فرهنگ خدمتگزاری است.
وی همچنین با اشاره به انتظارات از فرمانده جدید این قرارگاه، سردار سفیدچیان، تأکید کرد: انتظار داریم با افزایش همافزایی، همدلی و تلاش شبانهروزی، بتوانیم توطئههای دشمن را خنثی و امنیت پایدار منطقه را تقویت کنیم.
